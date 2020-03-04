На информирование россиян о голосовании по Конституции потратят 1 млрд рублей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - На информирование избирателей о голосовании по поправкам в Конституцию будет потрачено 925 658 900 рублей, но регионы могут еще добавить на это деньги из своих бюджетов, заявила председатель Центризбирком Элла Памфилова. Названная цифра, по ее словам, сопоставима с аналогичными расходами на президентских выборах 2018 года.

Зампред ЦИКа Николай Булаев уточнил, что "общая цифра на информирование складывается из двух цифр: той, которая идет на субъекты и на ЦИК".

На эти деньги издадут буклеты с поправками в Конституцию, которые должны поступить на каждый из более чем 100 000 избирательных участков. В буклетах будет примерно 25 страниц, отметила Памфилова. Также будут отпечатаны плакаты с поправками, которые повесят на участках. Информация о поправках и голосовании также будет размещаться на щитах, билбордах и других рекламных конструкциях.

По словам Памфиловой, на печатную продукцию - информационную и бланки протоколов для голосования - ЦИК потратит более 147 млн рублей: "Это все распределяется по 85 регионам, так что это на самом деле не так много".

Булаев добавил, что ЦИК рассчитывает на усилия региональных властей по информированию населения.

Зампред ЦИК сказал также, что дополнительно о голосовании могут рассказывать общественные организации и компании. ЦИК уже договорился об этом с Общероссийским народным фронтом и "Волонтерами Победы". "У нас есть старые или обновленные соглашения с РЖД, с Газпромом, со всеми крупными компаниями с большим количеством работников, что они тоже подключаются к этой работе по информированию. Это не противоречит ни одной букве закона, и мне кажется, что все это вместе взятое будет достаточным для того, чтобы человек понимал, за что он голосует, где и когда это голосование", - сказал он.

Голосование по изменению Конституции намечено на 22 апреля. Поправки будут вынесены на голосование одним пакетом. 4 марта ЦИК распределил 14,8 млрд рублей, которые были выделены из федерального бюджета на организацию и проведение общероссийского голосования.