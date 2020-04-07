"Яблоко" призвало регионы направить на медицину деньги, заложенные на голосование по Конституции

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Лидер "Яблока" Николай Рыбаков направил обращения главам ряда регионов, в бюджеты которых заложены средства на агитацию по всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, с предложением направить их на медицинские нужды и помощь гражданам в сложной жизненной ситуации.

"На голосование уже выделено 14,8 млрд рублей из федерального бюджета. Такие расходы не целесообразны и в обычное время, а в период пандемии - непозволительны. Деньги налогоплательщиков должны быть направлены на финансирование больниц, зарплаты врачей и медицинского персонала, закупку средств индивидуальной защиты для врачей и персонала больниц", - подчеркнул в своем обращении Рыбаков.

"Яблоко" направило призыв губернаторам 12 регионов: Амурской, Белгородской, Брянской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Костромской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей и Красноярского края, а также главам Карелии, Коми и Республики Алтай.

Именно эти регионы, по информации партии "Яблоко", заложили средства на агитацию в свои бюджеты на 2020 год. Расходы, предусмотренные на эти цели, составляют от 10 до 98 млн рублей (в распоряжении партии есть информация по каждому из вышеупомянутых регионов). Они идут в дополнение к тем 14,8 млрд рублей, которые уже были направлены из федерального бюджета.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию решением президента перенесено на неопределенный срок, дата будет установлена в соответствии с нормализацией эпидемиологической обстановки.