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Минсельхоз РФ оценил ущерб аграриев от непогоды в 7,5 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ущерб сельхозпроизводителей РФ в этом году от непогоды оценивается в 7,5 млрд рублей.

"К настоящему моменту режим ЧС природного характера был объявлен в 12 регионах. Субъекты оценивают ущерб сельхозпроизводителей в 7,5 млрд рублей. Подчеркну, что из них сумма застрахованных имущественных интересов составила только 555 млн рублей", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме в среду.

По его словам, в этом году в ряде регионов Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов фиксировались заморозки и засуха. Поволжье и Дальний Восток столкнулись с градами и ливневыми дождями. К настоящему моменту режим ЧС природного характера объявлен в 12 регионах.

При этом Патрушев подчеркнул значимость развития агрострахования. "Третий год я обозначаю данное направление работы в качестве одного из наших приоритетов. За последние годы значительно поменялись подходы к сельхозстрахованию. В частности, с 2019 года возмещение убытков при возникновении ЧС получают только аграрии, застраховавшие свои риски. Основанием для выплаты компенсации является договор страхования", - напомнил он.

По словам министра, этот механизм позволяет обеспечить максимально эффективное использование средств господдержки. В 2020 году на сельхозстрахование предусмотрено 2,2 млрд рублей, что в полтора раза превысило лимит прошлого года.

За последние два года в результате совершенствования механизма сельхозстрахования с господдержкой удалось снизить финансовую нагрузку на сельхозпроизводителей, расширить линейки страховых продуктов, а также повысить интерес к страхованию как у аграриев, так и у страховых организаций, отметил министр. "Мы также внесли коррективы в существующие меры господдержки: с текущего года возмещение затрат включено в "компенсирующую" субсидию, в рамках которой сельхозпроизводители, планирующие страхование посевных площадей, могут получить гарантированное субсидирование из федерального бюджета", - сказал он.

Как сообщил Патрушев, к настоящему времени застраховано 3,4 млн га, то есть порядка 4,5% всей посевной площади. Всего по планам на 2020 год с учетом страхования озимого сева будет застраховано около 6 млн га, то есть 8% от общей площади. Это не предел и таких объемов недостаточно, однако очень важно, что аграрии сегодня понимают значимость данного инструмента. Мы видим, как увеличиваются объемы застрахованных площадей. И продолжим развитие данного механизма", - заявил он.

Минсельхоз РФ рассчитывает, что в этом году позитивная динамика развития отрасли сохранится, в том числе, за счет урожая.

Урожай зерна

Патрушев отметил, что прогноз сбора зерна в РФ в этом году повышен. "Всего мы рассчитываем получить более 125 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы - не менее 82 млн тонн, что на 7,5 млн тонн больше, чем годом ранее", - заявил он.

Ранее ведомство оценивало урожай зерна в этом году в 122,5 млн тонн, в том числе 75 млн тонн пшеницы. В 2019 году РФ собрала 121,2 млн тонн зерна, в том числе 74,5 млн тонн пшеницы.

"Период весенних полевых работ пришелся на наиболее напряженный этап пандемии. Несмотря на это российские аграрии обеспечили проведение посевной кампании качественно и в срок. Посевная площадь в 2020 году составила 79,6 млн га, это на 100 тыс. га больше, чем годом ранее", - сказал Патрушев.

В настоящее время уборочная кампания находится на завершающей стадии: обмолочено 90% площадей, с которых собрано 122,5 млн тонн зерна. Осталось убрать 5,6 млн га. "Темпы уборки и показатели урожайности в текущем году существенно превосходят прошлогодние. На аналогичную дату в 2019 году было намолочено 107,8 млн тонн зерна", - напомнил он.

Министр также сообщил, что из-за засухи в этом году недобор урожая зерна в таких значимых сельхозрегионах, как Ставропольский и Краснодарский края, составил порядка 5 млн тонн. "Рассчитываем нивелировать потери за счет объемов, полученных в Центральном и Приволжском федеральных округах", - сказал Патрушев.

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