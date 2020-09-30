Вице-спикер Думы Гордеев призвал не голосовать за проект федерального бюджета

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, выступая от имени фракции "Единая Россия", призвал не голосовать за проект федерального бюджета на 2021 и плановые 2022, 2023 годы из-за неполного финансирования программы развития сельских территорий.

"Предлагаю депутатам поддержать многонациональный российский народ, проявить характер и не голосовать за бюджет, если он не будет содержать в себе параметры финансирования госпрограммы", - сказал Гордеев в среду на пленарном заседании.

Он отметил, что во внесенном в среду в Госдуму проекте федерального бюджета предусмотрено финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий в пять раз меньшее, чем предполагает паспорт программы.

"Финансирование в пять раз меньше, я посчитал, что в расчете на один населенный пункт в России составляет 200 тысяч руб. в год, это примерно зарплата заведующего клуба. Разве можно на такие деньги оживить жизнь сельских территорий?", - сказал вице-спикер Госдумы.

Он отметил, что "сегодня мы можем говорить, что вопросы продовольственной безопасности в стране решены", но на этом фоне параллельно идет деградация сельских территорий.

Гордеев, ранее занимавший пост вице-премьера, сообщил, что в РФ 154 тысячи сел и деревень, из них 20 тысяч сегодня без единого жителя; за последние 20 лет сельское население уменьшилось на 2,5 млн человек.

Доля сельского населения с денежными доходами меньше прожиточного минимума составляет почти 25%, это в три раза больше, чем в городах, сообщил Гордеев.

Ранее в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил вынести этот вопрос не обсуждение председателя правительства РФ, и сделать все для того, чтобы "программа финансировалась в соответствии с данными, которые были определены по паспорту".

"В паспорте у нас с вами на следующий год 160,6 млрд была обозначена цифра, по прогнозу в проекте закона о бюджете всего лишь от этой цифры предусмотрено финансирование в объеме 21,4 процента", - сказал Володин.

Он призвал "в рамках диалога с правительством найти дополнительные средства".

"Правительство должно выполнять поручения президента. Министерство финансов должно эго делать", - сказал Володин.

Соответствующая дискуссия развернулась в Думе в ходе "правительственного часа" с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.