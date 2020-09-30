Песков признался, что был с детьми в кино без маски

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не надевал маку в кинотеатре.

"Люди сидят в кино. В масках там никто не сидит", - сказал Песков журналистам.

"Я вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре. Никто там особо в масках не сидел. Да и чего греха таить, я и сам в маске не сидел. Это плохо", - добавил он.

Ранее руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева порекомендовала кинотеатрам поручить контролерам проверять нахождение зрителей в зале в масках во время сеанса раз в 15 минут. При этом зрителей без масок, по мнению Андреевой, следует выводить из зала.

Песков в ходе общения с прессой в среду также заявил, что гражданам следует проявлять осторожность и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

"Нам всем нужно просто каждому в отдельности быть острожными", - сказал пресс-секретарь, подчеркнув, что вирус никуда из нашей страны не делся.

Он отметил, что не все внимательно относятся к своему здоровью и не все соблюдают санитарные требования, что ведет к росту количества заболевших.

На вопрос, будут ли в связи с этой ситуации установлены новые ограничения, Песков ответил, что первоочередным фактором на фоне роста заболеваемости является не введение каких-то запретов, а уровень подготовки системы здравоохранения каждого отдельно взятого населенного пункта.

По его словам, с самого начала пандемии были извлечены необходимые уроки. "Вы знаете, что благодаря усилиям федерального правительства и правительств регионов система здравоохранения страны полностью мобилизована, укомплектована оборудованием, оснащена всем необходимым, созданы запасы средств индивидуальной защиты", - сказал пресс-секретарь.

Кроме того, добавил он, важно также наличие надежных протоколов лечения данного заболевания.