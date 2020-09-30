В Кремле сочли неэффективными контакты с ОЗХО по ситуации с Навальным

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают неудовлетворительным уровень взаимодействия с ОЗХО по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы имеем давний опыт взаимодействия с ОЗХО в целом и техническим секретариатом. Мы не можем констатировать, что это эффективное взаимодействие - и по предыдущим поводам, и сейчас", - сказал Песков журналистам.

"Мы, к сожалению, не получаем на должном уровне взаимодействия со стороны технического секретариата, мы бы хотели, чтобы это взаимодействие было на более высоком уровне", - добавил он.

В МИД РФ накануне заявили, что техсекретариат ОЗХО нарушил установленные нормы, разгласив факт оказания по своей линии технической помощи, не имея на то прямого согласия России.

На Смоленской площади подчеркнули, что не сомневаются в том, что "в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого Новичка в биопробах Навального, отобранных Техсекретариатом в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми ее участниками".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Оппозиционер сначала попал в реанимацию в омске, а потом был перевезен на лечение в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Позднее стало известно, что результаты исследований переданы в ОЗХО. Берлин не видит необходимости направлять материалы напрямую России.