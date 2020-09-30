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Мантуров назвал глупостью утверждение о наличии "Новичка" в РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал глупостью утверждения о том, что в России могут оставаться запасы отравляющего вещества "Новичок".

"Эту глупость даже уже не хочется обсуждать. Мы это уже проехали все, всю историю. Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, готова ли Москва предоставить доказательства в ОЗХО об отсутствии в РФ "Новичка" в связи с делом Навального.

Ранее МИД РФ заявлял, что в России "Новичок" никогда не производился и не накапливался. Однако в то же время глава СВР Сергей Нарышкин сказал, что все его запасы были уничтожены. В Кремле не увидели противоречий в этих заявлениях.

Химоружие в России уничтожали с декабря 2002 года по 27 сентября 2017 года на семи полигонах.

Отравление Навального

Политику Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет приземлился в Омске, и оппозиционера госпитализировали в коме в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального. Она назвала инцидент с Навальным международной проблемой.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов пока не дал.

Минпромторг Денис Мантуров

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