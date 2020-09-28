Макрон назвал несомненным факт применения химоружия против Навального

По словам президента Франции, Россия должна объяснить ситуацию с отравлением российского оппозиционера

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что факт применения запрещенного химического оружия против оппозиционера Алексея Навального не вызывает сомнений, и призвал Россию дать в связи с этим объяснения.

"Это попытка убить, агрессия, которая имела место в России в отношении российского оппозиционера с российским (химическим) веществом. Так что Россия должна объяснить эту ситуацию. Международное сообщество должно попросить этих разъяснений, и тогда должны быть приняты решения", - сказал Макрон в понедельник в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Президент Франции выразил уверенность в том, что против Навального было применено запрещенное химическое оружие. Он напомнил, что соответствующие экспертизы проведены Францией, Германией и Швецией, и добавил, что в настоящее время идет расследование.

"Теперь предстоят технические работы, будут приняты решения, и тогда нам предстоит предпринять действия. Сначала должно быть объяснение (от России - ИФ)", - заявил Макрон, отвечая на вопрос, может ли ситуация с Навальным осложнить диалог Франции с Россией.

Он также сказал, что в этой ситуации странам Запада "следует действовать методично".

Отравление Навального

20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо в самолете, он потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, оппозиционера в коме госпитализировали в местную больницу. Спустя два дня российские медики разрешили перевезти Навального на лечение в берлинскую клинику Charite, на чем настаивали его родственники.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли эксперты из независимых лабораторий в Швеции и Франции.

7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы. 23 сентября он был выписан из стационара. В соцсетях политик сообщил, что будет долечиваться в Германии. Пока он не без труда ходит, не полностью владеет руками, у него проблемы со сном.

Международная реакция

С самого начала Россия и страны Запада стали обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что Навальный был отравлен, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций, в частности, звучат призывы к заморозке проекта "Северный поток 2".

В Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и заявляют о готовности обмениваться информацией. Кроме того, российские власти считают, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, хотя доследственные действия проводятся.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена контактировать с ОЗХО. На вопрос, получила ли Москва какие-либо данные от этой организации, Песков сказал: "Нет, никаких данных мы пока не получали. С ОЗХО еще предстоит осуществить контакты на этот счет, пока нет никаких данных".

25 августа постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия расценит как вмешательство в свои внутренние дела возможное привлечение к "делу Навального" группы ОЗХО по расследованию и идентификации (ГРИ).