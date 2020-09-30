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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
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Эксперт Роспотребнадзора допустила введение новых COVID-ограничений

Эксперт Роспотребнадзора допустила введение новых COVID-ограничений
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре не исключают введения в РФ новых ограничительных мер, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться.

"Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости", - заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная "Интерфаксу" в ответ на запрос.

При этом она подчеркнула, что "если соблюдать все санитарные требования, рекомендованные на сегодня, есть большая вероятность, что ужесточение мер не понадобится".

По ее словам, сейчас наблюдается некоторый подъем заболеваемости, после выхода на плато можно прогнозировать спад числа заболевших.

"При соблюдении всех мер профилактики коронавирусной инфекции, рекомендованных Роспотребнадзором, прекращение роста заболеваемости (выход на плато) произойдет в течение октября, более точных прогнозов в отношении выхода на плато сделать невозможно", - отметила она.

"Мы можем выйти на плато в течение ближайших 10 дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулезно будет соблюдать необходимые меры профилактики", - подчеркнула Пшеничная.

Текущая ситуация с коронавирусом в России

По данным на 30 сентября, в РФ выявлен 8 481 новый случай коронавируса, всего за весь период циркулирования инфекции зарегистрировано 1 176 286 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Наиболее высокие темпы прироста случаев наблюдаются в Москве. В российской столице, начиная с 28 сентября по 28 октября, введен ряд ограничений, которые касаются граждан старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. Им рекомендовали не выходить из дома без особой необходимости.

Школы столицы с 5 октября уйдут на двухнедельные каникулы.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую строчку в списке стран-лидеров по числу зараженных COVID-19. В стране за сутки выявили свыше 33 тыс. случаев заражения коронавирусом. Количество умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион. На фото: похороны жертв коронавируса COVID-19 в индийском городе Гувахати.28 сентября. Строгими ограничительными мерами сопровождалось национальное паломничество святого Вацлава в чешском городе Стара Болеслав.28 сентября. Кинофестиваль "Трайбека" проходит в Нью-Йорке.25 сентября. Власти Израиля ужесточили режим общенационального карантина. По мнению правительства, необходимо закрыть синагоги, а также несущественные предприятия и рынки, сократить количество маршрутов общественного транспорта. Также, вероятно, введут запрет на публичные собрания, за исключением тех, что проходят в кругу семьи.24 сентября. За минувшие сутки в Непале зарегистрированы 1 172 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.23 сентября. В Пакистане открылись учебные заведения для учеников старших классов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19. Уроки в дошкольных и начальных классах планируется возобновить 30 сентября.22 сентября. Выставка фотографий работников здравоохранения открылась в Мельбурне.21 сентября. В Индии мавзолей Тадж-Махал открылся для посетителей после перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19.18 сентября. В Нидерландах за последние 24 часа было зарегистрировано 1972 новых случая коронавируса, что стало четвертым днем подряд рекордных максимумов в стране. На фото: активист Extinction Rebellion на демонстрации в финансовом районе Амстердама.17 сентября. Тренировка новобранцев в помощь полиции ХАМАСа в секторе Газа, где с 25 августа действует карантин.16 сентября. На окраине Лимы (Перу) начали проводить тестирование на COVID-19 от дома к дому. В стране продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 30 сентября.16 сентября. В Индии число заболевших коронавирусом превысило 5 миллионов.15 сентября. Власти Израиля одобрили возобновление карантина в стране. Ограничения вступят в силу с 18 сентября и продлятся три недели. На фото: ортодоксальные иудеи молятся у Стены плача в Иерусалиме.14 сентября. В Каталонии начался учебный год.13 сентября. Пандемия коронавируса значительно повлияла на индустрию моды. На фото: показ коллекции Accidental Cutting в Мадриде.11 сентября. В Индии вспышка COVID-19 вступила в более опасную фазу, поскольку вирус начал распространяться в отдаленных городах и деревнях.10 сентября. Французские инженеры изобрели робота Pepper, который сможет определить, носят ли люди маски. Если нет, попросит надеть их, поскольку коронавирус продолжает распространяться в стране.8 сентября. Власти Малайзии обязали жителей носить защитные маски в общественных местах.8 сентября. В Израиле эпицентрами распространения вируса остаются города с преимущественно ультраортодоксальным населением.7 сентября. Индия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19. Число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 млн человек. На фото: медработник раскладывает собранные мазки для тестирования на COVID-19 в Гаухати.7 сентября. В Барселоне больница включила в программу реабилитации пациентов с COVID-19 регулярное их пребывание на пляже у моря.4 сентября. В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса. 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель во всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую строчку в списке стран-лидеров по числу зараженных COVID-19. В стране за сутки выявили свыше 33 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Хроника 09 января – 30 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Наталья Пшеничная Роспотребнадзор Коронавирус

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