На Смоленской площади увидели "угрозу обрушения" отношений с Германией

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российско-германские отношения проходят очередные испытания на прочность, возникла угроза их обрушения, заявил заместитель 3-го европейского департамента МИД России Олег Красницкий. Он сказал это на дискуссионном форуме "Вехи германо-советских взаимоотношений".

"Был период эрозии в их состоянии, - вызван он был разногласиями геополитического и стратегического характера, а также разными подходами по ряду актуальных международных проблем", - напомнил дипломат.

Он продолжил: "Нужно учитывать, что с Россией опять хотят вести диалог с позиции силы, как было во времена холодной войны в отношении СССР: устраивать провокации, говорить языком угроз и ультиматумов, создавая для их выдвижения нужные поводы".

"Мы к этому привыкли, и на уступки под нажимом не пойдем. Но даже в таких условиях, являющихся, к сожалению, реалиями нынешней непростой фазе международного развития, важно не рвать нити диалога, не хлопать дверью, оберегать от искажения и забвения положительный опыт прошлого ради сохранения перспективы на лучшее будущее", - считает Красницкий.

Он выразил уверенность в том, что несмотря на возникающие препятствия, Москве и Берлину удастся развивать отношения в тех сферах, в которых это нужно и выгодно: "экономика, наука, техника, гражданское общество". Дипломат надеется, что сторонам удастся найти общий язык и в политике.

Перед этим глава МИД Германии Хайко Маас также отметил, что крепость двусторонных отношений "за последние годы неоднократно ставилась под сомнение".

"Были трудности во взаимоотношениях между нашими двумя странами: Грузия, Крым, Восточная Украина, а также отравление Алексея Навального, в отношении которого мы рассчитываем, что все будет сделано для его расследования", - сказал министр.

Его коллега Сергей Лавров на этом же форуме отметил, что Берлин взял курс на сдерживание России и выдвигает голословные обвинения, ультиматумы и угрозы в адрес Москвы. При этом он выразил уверенность, что период напряженности может быть преодолен "во благо коренных интересов России и Германии, формирования устоев международного общения, нацеленных на сотрудничество и совместное противостояние реальным вызовам человечеству".