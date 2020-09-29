РФ направила Германии уже третий запрос по ситуации с Навальным

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия направила Германии уже три запроса касательно ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, также запросила Швецию и Францию, но ответа пока не получила, сообщает МИД РФ.

"Не перестают удивлять повторяющиеся требования к России "внести ясность" в эту скандальную историю. Неоднократно и подробно разъясняли позицию по данному вопросу, в том числе в контексте адресованных властям ФРГ уже трёх запросов по линии Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании правовой помощи с целью содействия российской стороне в определении наличия признаков состава возможного преступления. ... До сих пор ни на один из запросов ответа из Берлина не поступило", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, размещенным во вторник на сайте внешнеполитического ведомства.

В комментарии отмечается, что нет ответов не только на запросы России к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры РФ и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции. МИД заявляет, что в лаборатории этих стран "немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ".

Кроме того, в МИД РФ считают, что нарушения в этой ситуации допустил также Технический секретариат ОЗХО, без согласия РФ "разгласивший факт оказания по своей линии технической помощи".

На Смоленской площади не сомневаются, что "в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах А.Навального, отобранных Техсекретариатом в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми её участниками".

Ранее Россия направила в ФРГ первый запрос о правовой помощи, им занимается Генпрокуратура Берлина.

Генпрокуратура РФ 14 сентября передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи. Российский следственный орган во втором российском запросе попросил предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования Навального.

Отравление Навального

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.