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Россия получила последнее предупреждение о выплатах депортированным грузинам

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение России о необходимости исполнить решение ЕСПЧ о выплатах компенсаций гражданам Грузии, которых в 2006 году депортировали из России, сообщил Минюст Грузии. Ведомство напомнило, что 1500 заявителям полагается 10 млн евро.

Срок выплаты компенсации истек 30 апреля 2019 года и Россия до сих пор не выполняет это обязательство, в связи с чем России придется выплатить также неустойку за каждый пропущенный день, заявили в комитете министров.

Если Россия до 12 ноября 2020 года не согласится выплатить прямо Грузии или при посредничестве Совета Европы указанную компенсацию и неустойку, то на заседании комитета министров Совета Европы в декабре 2020 года будет запущена процедура, предусмотренная на случай невыполнения обязательств, отмечает Минюст Грузии.

Большая палата Страсбургского суда 31 января 2019 года обязала Россию выплатить 10 миллионов евро гражданам Грузии. В Минюсте России отмечали, что были высланы те, кто незаконно находился на российской территории. В ЕСПЧ сочли, что российские власти нарушили права высылаемых, гарантированных статьями 3,4 и 5 Европейской конвенции (о запрете пыток, запрете рабства и о праве на свободу и личную неприкосновенность).

Комитет министров СЕ в декабре 2019 года напоминал Москве о необходимости выплатить им компенсации. Российская сторона заявила, что не может этого сделать, поскольку Тбилиси до сих пор не составил механизм расчета этих компенсаций.

ЕСПЧ СЕ Грузия Минюст

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