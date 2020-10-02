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Россиянам дадут еще 1,5 месяца на покупку туров по стране с кэшбэком

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Второй этап распродажи туров с кэшбэком пройдет с 15 октября по 5 декабря, сообщила в пятницу журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Второй этап туристического кешбэка стартует 15 октября. С этого момента и вплоть до 5 декабря в течение более полутора месяцев все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание в рамках нашей программы. Мы не только расширили окно продаж, но и сделали условия участия более гибкими и доступными для наших граждан", - сказала она.

Догузова добавила, что теперь в программе участвуют поездки от двух ночей, благодаря чему можно отправляться в короткие путешествия на выходные.

"Мы убрали требование по минимальной стоимости проживания, и теперь возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости. А максимальный размер кэшбэка увеличен до 20 тыс. рублей", - подчеркнула она.

Правительство в четверг, 1 октября, утвердило правила реализации второго этапа распродажи туров по России с кэшбэком, ее условия изменились по сравнению с первым. Так, срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Как и на первом этапе, туры с кэшбэком можно будет купить на портале мирпутешествий.рф, который переадресует туристов на сайты туроператоров и отелей, участвующих в программе. Приобрести туры с кэшбэком можно только онлайн с помощью карты "Мир", зарегистрировав ее для участия в бонусной программе. Кэшбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Программа кэшбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кэшбэком.

Ростуризм Зарина Догузова

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