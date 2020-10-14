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Россиянам предложат более 1,5 млн туров в рамках второго этапа кэшбэка

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Более 1,5 млн туристических предложений на осень и зиму будет доступно россиянам в рамках второго этапа программы туристического кэшбэека, сообщила журналистам глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в среду.

"В рамках второго этапа туристического кешбэка мы подготовили более полутора миллиона предложений на осень и зиму, включая новогодние праздники. Особое внимание мы обращали на путешествия, связанные с самыми разными видами отдыха на природе. Выбрать доступный и безопасный вариант такого отдыха можно практически в каждом регионе нашей страны", - сказала Догузова.

Она напомнила, что условия участия в туристическом кэшбэке стали удобнее и привлекательнее для туристов. На выбор и покупку туров теперь отведено более полутора месяцев, вплоть до 5 декабря, а отправиться в поездку можно будет с момента старта акции и до окончания новогодних праздников.

Догузова подчеркнула, что теперь учтены пожелания туристов. "В программе участвуют поездки от двух ночей, и можно отправляться в короткие путешествия на выходные. Возврат в размере двадцати процентов теперь распространяется на туры любой стоимости. А максимальный размер возврата увеличен до двадцати тысяч рублей", - отметила она.

"Мы просим туристов во время путешествий соблюдать все необходимые меры предосторожности, а турбизнес - придерживаться всех рекомендаций, которые мы совместно с Роспотребнадзором выработали перед запуском летнего курортного сезона", - добавила глава Ростуризма.

Правительство в начале октября утвердило правила реализации второго этапа распродажи туров по России с кэшбэком, ее условия изменились по сравнению с первым. Так, срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Ростуризм Зарина Догузова

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