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В Петербурге загорелся мусороперерабатывающий завод

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге горит мусороперерабатывающий завод, угрозы жилым районам нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"На Волхонском шоссе произошел пожар на заводе по переработке бытовых отходов. Зафиксировано открытое горение, на площади 2500 кв. метров. Горит мусор", - сказали в пресс-службе.

Пожар не угрожает жилым домам.

"Угрозы распространения на здания нет. Удаленность жилого сектора 700 метров", - сказали в пресс-службе.

Пострадавших и погибших нет.

Санкт-Петербург

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