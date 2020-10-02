В Архангельской области стали возвращать масочный режим

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В семи муниципальных образованиях Архангельской области с 3 октября введут обязательное ношение масок в магазинах и предприятиях сферы обслуживания, сообщил руководитель регионального оперштаба Артем Вахрушев.

Такой режим уже действует в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, напомнил он.

Теперь по просьбам глав муниципалитетов масочный режим введут в Котласе, Котласском районе, Коряжме, Верхнетоемском, Вилегодском, Красноборском и Ленском районах. Вахрушев отметил, что в Котласе рост заболеваемости COVID-19 выше, чем в среднем по региону.

Штаб также обещает усилить проверки предприятий на предмет соблюдения противоэпидемических мер.

Ограничения на работу кальянных и детских комнат отдыха продлеваются до 10 ноября.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье выявили 160 новых случаев заражения коронавирусом.