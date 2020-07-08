Глава Минздрава Архангельской области заболел коронавирусом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - У главы министерства здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова иагностировали коронавирус, сообщила в среду пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя областного оперштаба Артема Вахрушева.

"Тест на наличие коронавирусной инфекции Антон Александрович сделал после того, как это заболевание подтвердилось у одного из сотрудников ведомства, которое он возглавляет. Сотрудники минздрава сегодня, как и врачи, находятся на передовой борьбы с коронавирусом, а болезнь, как известно, не выбирает", - приводят слова Вахрушева в пресс-службе.

Он добавил, что болезнь у Карпунова протекает бессимптомно, он находится на амбулаторном лечении в режиме самоизоляции. "Исключены все контакты, как рабочие, так и личные. При этом с учетом того, что практика работы в режиме онлайн у нас уже наработана, министр не выпадает из рабочего процесса и находится на постоянной связи в режиме видео-конференц-связи и по телефону", - отметил Вахрушев.

Глава оперштаба подчеркнул, что теперь тестирование проходят сотрудники правительства, которые контактировали с инфицированными.

В пресс-службе отметили, что это первый случай заболевания COVID-19 среди членов правительства Архангельской области. Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у сотрудницы министерства культуры Поморья.