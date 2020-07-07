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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:21Заразились
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Северодвинск открыли после карантина

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Администрация Северодвинска сообщила об отмене запрета на въезд и выезд из города, который вводили с 6 июня из-з коронавируса. Чиновники отметили, что эпимедиологическая ситуация в городе стабилизируется, а на градообразующих предприятиях - улучшается.

Пандемия коронавируса

"Число выздоравливающих сотрудников "Севмаша" превышает число заболевших. В частности, за период с 29 июня по 5 июля заболели 48 человек, а выздоровели 137; 6 июля подтвержден диагноз у восьми работников, а выписаны за этот день 27 человек", - говорится в пресс-релизе.

В Северодвинске остается масочно-перчаточный режим: носить маску и перчатки нужно в любых общественных местах и зданиях.

В пресс-службе добавили, что в целом в Архангельской области до 14 июля продлеваются ограничения на массовый показ фильмов, предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, деятельность букмекерских контор. Частично сняты ограничения на работу библиотек и архивов. Общепиту разрешили открыть летние веранды везде, кроме Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района, включая Соловецкие острова

Уровень заболеваемости COVID-19 в Поморье составляет 587,59 на 100 000 человек. Всего с начала эпидемии в Северодвинске было зарегистрировано 2 736 случаев заражения, в Архангельске - 2 371, Новодвинске - 247, Приморском районе - 240, в Котласе и Котласском районе - 165. В Северодвинске на начало июня заболеваемость в 2,8 раза превышала уровень в целом по Архангельской области.

Большинство заболевших - это работники системообразующих предприятий ОСК - "Севмаша", которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей, а также центра судоремонта "Звездочка". Один инфицированный работник "Звездочки" скончался.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января – 07 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Северодвинск Архангельская область Севмаш Звездочка коронавирус

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