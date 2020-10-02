Сотни комментариев оставили коллеги погибшего главреда KozaPress в ее соцсети

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Знакомые и друзья погибшего главного редактора нижегородского интернет-издания "КозаПресс" Ирины Славиной в пятницу оставляют комментарии на ее странице в соцсети.

По данным на 18:00 пятницы, на странице оставлено более 1,8 тыс. комментариев. Коллеги, друзья и знакомые погибшей журналистки выражают соболезнования. Среди них - нижегородские журналисты и общественники. "Это ужасно... Светлая память..", Не верится....", "Ирина, больно как...", - пишут пользователи.

Заместитель председателя общественной организации "Союз журналистов Нижегородской области" Ирина Панченко сообщила "Интерфаксу", что не готова пока официально комментировать случившееся. "Мы все раздавлены тем, что произошло с Ирой", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе омбудсмена по правам человека Нижегородской области агентству уточнили, что комментарий по ситуации будет предоставлен позже.

Очевидцы в соцсетях делятся фотографиями цветов, принесенных к месту гибели Славиной.

Ирина Славина (Мурахтаева) была главным редактором и директором интернет-издания "Коза пресс". Свидетельство регистрации СМИ было выдано 28 ноября 2016 года. До этого она работала журналистом в других нижегородских СМИ.

Славина неоднократно принимала участие в мероприятиях памяти первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. В прошлом году она несла портрет убитого политика и была оштрафована за участие в несогласованной акции памяти.

Ранее сообщалось, что в пятницу она покончила с собой у здания нижегородской полиции.

В областном управлении СК сообщили, что днем в центре города нашли тело женщины со следами термических ожогов, но имя погибшей в ведомстве не назвали. О том, что это Славина, сообщили телеграм-каналы и глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Накануне Славина сообщила в фейсбуке, что к ней домой в 6 утра пришли с обыском по делу о нежелательной для России организации и искали документы и счета "Открытой России". По ее словам, в следственных действиях участвовали 12 человек, включая понятых. У нее, ее мужа и дочери изъяли всю технику и носители информации. По словам Славиной, она вынуждена была одеваться "под присмотром незнакомой дамы", кроме того, ей не дали позвонить адвокату.