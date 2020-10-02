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Журналистка покончила с собой у здания нижегородской полиции

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В центре Нижнего Новгорода напротив здания областного ГУ МВД женщина совершила самоубийство на лавочке. Первыми об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Телеграм-каналы пишут, что погибла главный редактор местного интернет-издания "Koza.Press" Ирина Славина.

То, что погибшая - Славина, сообщил также глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В областном управлении СК сообщили, что днем в центре города нашли тело женщины со следами термических ожогов. По факту началась доследственная проверка. Имя погибшей в СК не назвали.

Мобильный телефон Славиной не отвечает. На ее странице в соцсети в пятницу сделана запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Днем ранее Славина сообщила в фейсбуке, что к ней домой в 6 утра пришли с обыском по делу о нежелательной для России организации и искали документы и счета "Открытой России". По ее словам, в следственных действиях участвовали 12 человек, включая понятых. У нее, ее мужа и дочери изъяли всю технику и носители информации.

По словам Славиной, она вынуждена была одеваться "под присмотром незнакомой дамы", также ей не разрешили позвонить адвокату. В тот же день, по сообщениям партии "Яблока" и нижегородского штаба Навального, в городе прошли обыски у некоторых других активистов и политиков.

В октябре 2019 года суд оштрафовал Славину на 70 000 рублей за пост об установке мемориальной доски Сталину. Ее признали виновной в неуважении к власти и обществу.

В марте 2019 года она была оштрафована на 20 000 рублей за акцию памяти Бориса Немцова.

Ирина Славина Нижний Новгород Koza.Press МВД СКР

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