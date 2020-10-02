Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:46Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 279 697+311 604

В "Открытой России" сочли гибель Славиной доведением до самоубийства

В "Открытой России" сочли гибель Славиной доведением до самоубийства
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Трагическую гибель главного редактора нижегородского издания нужно расследовать в рамках уголовного дела, считает исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

"Считаю, что есть факт доведения Ирины Славиной до самоубийства", - заявил Пивоваров "Интерфаксу" в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что накануне Славина сообщала в соцсетях об обысках, которые были связаны с делом "Открытой России". При этом, по его словам, она не имела никакого отношения к "Открытой России".

Главный редактор сайта "Koza.Press" Ирина Славина (Мурахтарова) в пятницу покончила с собой у здания нижегородской полиции. Следственное управление СКР по региону организовало доследственную проверку.

Накануне своей гибели Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске.

"Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, – кучу моих блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций", - написала журналистка в соцсети.

Нижний Новгород Открытая Россия Ирина Славина

Новости по теме

Новости

В СК отрицают связь гибели журналистки с обысками у нее дома

Война санкций

Санкционный список Минска в отношении ЕС будет применяться и в РФ

Санкционный список Минска в отношении ЕС будет применяться и в РФ

Путин обсудил по телефону с Пашиняном сведения о боевиках в Карабахе

Патрушев встретился в Женеве с помощником Трампа по нацбезопасности

Бизнесмен получил условный срок по делу о хищении 5,6 млрд рублей

Журналистка покончила с собой у здания нижегородской полиции

"Роснефть" кардинально изменила состав правления

Дело о пытках в ярославской колонии

В Ярославле вынесли приговор двум фигурантам дела об избиении заключенных

Навальный попал в больницу

Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального

Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального
Пандемия коронавируса

Голикова заявила об отличии текущей ситуации с COVID-19 от весенней

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');