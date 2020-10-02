В "Открытой России" сочли гибель Славиной доведением до самоубийства

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Трагическую гибель главного редактора нижегородского издания нужно расследовать в рамках уголовного дела, считает исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

"Считаю, что есть факт доведения Ирины Славиной до самоубийства", - заявил Пивоваров "Интерфаксу" в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что накануне Славина сообщала в соцсетях об обысках, которые были связаны с делом "Открытой России". При этом, по его словам, она не имела никакого отношения к "Открытой России".

Главный редактор сайта "Koza.Press" Ирина Славина (Мурахтарова) в пятницу покончила с собой у здания нижегородской полиции. Следственное управление СКР по региону организовало доследственную проверку.

Накануне своей гибели Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске.

"Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, – кучу моих блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций", - написала журналистка в соцсети.