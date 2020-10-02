В СК отрицают связь гибели журналистки с обысками у нее дома

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ о том, что смерть главного редактора нижегородского издания "Koza.Press" Ирины Славиной (Мурахтаевой) связана с тем, что днем ранее у нее дома прошли обыски, не имеют под собой никакого основания, заявили в СК Нижегородской области.

"Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия", - говорится в пресс-релизе.

Для установления психического состояния погибшей назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, добавили в СК.

На странице журналистки в фейсбуке в пятницу появилась запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Под ней почти полторы тысячи комментариев. В областном Союзе журналистов пока только смогли сказать, что все раздавлены случившимся.

Накануне своей гибели Славина сообщила, что в 6 утра к ней домой пришли с обыском и искали "брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского".

"Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу моих блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций", - написала журналистка в соцсети.

1 октября в Нижнем Новгороде прошли обыски по нескольким адресам.

Трагическую гибель главного редактора нижегородского издания нужно расследовать в рамках уголовного дела, считает исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

В октябре 2019 года суд оштрафовал Славину на 70 000 рублей за пост об установке мемориальной доски Сталину. Ее признали виновной в неуважении к власти и обществу. За полгода до этого она была оштрафована на 20 000 рублей за акцию памяти Бориса Немцова.