Глава СКР потребовал доложить ему о ситуации с гибелью морских животных на Камчатке

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил лично заслушать доклад о ходе проведения доследственной проверки в связи с загрязнением вод на Камчатке, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель СКР поручил руководителю следственного управления СК России по Камчатскому краю доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана", - сказала Петренко в субботу "Интерфаксу".

По её словам, уже отобраны пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

"По результатам экспертных исследований и проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - добавила представитель СК.

Как сообщалось, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке. А в Следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива проводится процессуальная проверка.

Кроме того, сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении. Специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС продолжают отбор проб воды.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. В понедельник будут известны результаты проб воды, которые были взяты в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.