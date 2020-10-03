"Альянс Зеленых" назвал возможные причины гибели животных на Камчатке

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Причину массовой гибели морских животных на Камчатке можно будет назвать только после результатов анализа проб, считают в общественном экологическом движении "Альянс Зеленых".

Как заявил его лидер Александр Закондырин, которого процитировали в пресс-службе Минприроды РФ, объективно разобраться в ситуации на Халактырском пляже Камчатки должны специалисты.

"Морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского. Необходимо установить первопричину произошедшего, расстояния могут быть значительными. Специалисты уже взяли пробы воды и завтра уже будут предварительные результаты. Давайте их дождемся", - сказал он.

При этом Закондырин подчеркнул, что только после этого можно будет делать какие-то аргументированные выводы о причинах произошедшего. Они, по его словам, "могут быть самые разные: от обычного розлива топлива или аварии на каком-то предприятии, до природных катаклизмов".

По словам эксперта, полуостров Камчатка относится к сейсмически активным зонам России. Большинство камчатских землетрясений происходит на расстоянии 30-150 километров от восточного побережья полуострова, в субдукционной зоне, примыкающей к Курило-Камчатскому жёлобу. Как он добавил, поэтому эта территория в принципе подвержена различным авариям по объективным причинам.

Также Закондырин отметил, что необходимо ограничить доступ на эту территорию для посещения жителей края и туристов.

Экологическое бедствие у берегов Камчатки

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах и морских звездах.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке.

А в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Камчатскому краю по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива проводится процессуальная проверка.

Кроме того, сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении. Специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС продолжают отбор проб воды.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. В понедельник, 5 октября будут известны результаты проб воды, которые были взяты в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.