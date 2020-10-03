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WWF России предложил из космоса оценить загрязнение вод на Камчатке

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) предлагают организовать оперативный мониторинг из космоса за ситуацией с загрязнением вод акватории Халактырского пляжа на Камчатке.

Как сообщил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников, слова которого приводит пресс-службе организации, на данный момент есть несколько рабочих версий об источниках загрязнения, но пока у экспертов недостаточно оснований, чтобы выбрать и озвучить одну из них.

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Специалисты WWF России изучают и анализируют информацию, связанную с инцидентом, чтобы помочь как можно скорее ликвидировать загрязнение и минимизировать его последствия, добавили в сообщении.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили превышение допустимых норм в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. В понедельник, 5 октября, будут известны результаты проб воды, которые были взяты в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.

Камчатка Камчатский край WWF

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