СКР начал проверку по факту загрязнения вод на Камчатке

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет начал проверку по факту загрязнения вод на Камчатке, Росприроднадзор содействует СК, сообщила глава службы Светлана Радионова.

"Мы передадим документы, замеры, пробы и надеемся, что будут установлены все факты по этому происшествию. Надеюсь, что это поможет найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности. Ситуация на побережье находится на особом контроле", - написала она в инстаграме.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили превышение допустимых норм в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. В понедельник, 5 октября, будут известны результаты проб воды, которые были взяты в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении. Специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС продолжают отбор проб воды.

Минприроды Камчатского края в субботу, 3 октября, заявило, что Халактырский пляж, в прибрежных водах которого было выявлено превышение загрязнения нефтепродуктами и фенолом, выглядит чистым.