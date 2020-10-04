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Эксперты на Камчатке сочли, что загрязнение произошло в придонном слое

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Эксперты Камчатгидромета считают, что загрязнение акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошло в придонном слое, а погибших животных выбросило на берег штормом, сообщила пресс-служба правительства региона.

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В сообщении приводятся слова начальника Камчатгидромета Вера Полякова, которая пояснила, что поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.

Полякова напомнила, что с 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон, в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах наблюдался ветер более 25 метров в секунду восточных направлений, в сторону побережья.

"Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты", - сказала Полякова, слова которой приводятся в сообщении.

Она предположила, что произошло загрязнение, потом штормовой ветер вынес погибших морских обитателей в сторону берега. Полякова подчеркнула, что без шторма животных бы не выбросило и они бы стали разлагаться в толще воды.

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Специалисты Камчатгидромета планируют взять пробы на удалении от берега по всей толще воды - на поверхности, в середине и в придонном слое. Также специалисты планируют выехать в устья рек.

Кроме того, специалисты Росрыболовства мониторят экологическую ситуацию в районе Халактырского пляжа и прилегающих к нему территорий. Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено административное дело по признакам нарушения ст. 8.42 КоАП РФ.

Руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков сообщил, что на 5 октября запланировано обследование рек, впадающих в Авачинский залив: Налычева, Таенка, Сухая и ряда других.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили превышение допустимых норм в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке.

В воскресенье власти региона заявили об улучшении ситуации в Авачинской бухте.

Камчатка Камчатский край

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