Эксперты на Камчатке сочли, что загрязнение произошло в придонном слое

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Эксперты Камчатгидромета считают, что загрязнение акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошло в придонном слое, а погибших животных выбросило на берег штормом, сообщила пресс-служба правительства региона.

В сообщении приводятся слова начальника Камчатгидромета Вера Полякова, которая пояснила, что поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.

Полякова напомнила, что с 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон, в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах наблюдался ветер более 25 метров в секунду восточных направлений, в сторону побережья.

"Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты", - сказала Полякова, слова которой приводятся в сообщении.

Она предположила, что произошло загрязнение, потом штормовой ветер вынес погибших морских обитателей в сторону берега. Полякова подчеркнула, что без шторма животных бы не выбросило и они бы стали разлагаться в толще воды.

Специалисты Камчатгидромета планируют взять пробы на удалении от берега по всей толще воды - на поверхности, в середине и в придонном слое. Также специалисты планируют выехать в устья рек.

Кроме того, специалисты Росрыболовства мониторят экологическую ситуацию в районе Халактырского пляжа и прилегающих к нему территорий. Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено административное дело по признакам нарушения ст. 8.42 КоАП РФ.

Руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков сообщил, что на 5 октября запланировано обследование рек, впадающих в Авачинский залив: Налычева, Таенка, Сухая и ряда других.