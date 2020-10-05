Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:17Заразились
на 04.10В России 1 215 001+10 499В мире 34 902 647+320 046

Специалисты рассматривают три причины загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Специалисты рассматривают три версии загрязнения акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Одна из версий - техногенное загрязнение.

"Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ", - сказал Солодов журналистам в понедельник.

Еще одна версия - это следствие природных явлений.

"С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", - отметил губернатор.

По его словам, прорабатывается и версия, связанная с сейсмической активностью на полуострове, с деятельностью вулканов.

Солодов подчеркнул, что выделить какую-то из этих версий пока рано. О причинах загрязнения можно будет судить после получения результатов исследований проб, взятых специалистами с побережья Камчатки, где выявлено загрязнение. В воскресенье эти пробы самолетом доставлены в Москву. Первые результаты исследования ожидаются к полудню понедельника по московскому времени.

Как сообщалось, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива проводит проверку.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам.

В воскресенье власти региона заявили об улучшении ситуации в Авачинской бухте.

Камчатка

Новости по теме

Новости

Замглавврача петербургской больницы угрожал пистолетом в супермаркете

Что произошло за день: воскресенье, 4 октября

РФ и США проведут новые консультации по стратегической стабильности

Эксперты на Камчатке сочли, что загрязнение произошло в придонном слое

Задержанного томского ученого Луканина нашли в СИЗО "Лефортово"

На Камчатке увидели улучшение ситуации в Авачинской бухте

На Камчатке увидели улучшение ситуации в Авачинской бухте
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 10 тысяч новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено более 10 тысяч новых заболевших коронавирусом

Рекордный суточный прирост случаев COVID-19 зафиксировали в Крыму

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 октября

Более 200 кг проб с загрязненного побережья Камчатки отправлены на исследование в Москву

Более 200 кг проб с загрязненного побережья Камчатки отправлены на исследование в Москву
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');