Специалисты рассматривают три причины загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Специалисты рассматривают три версии загрязнения акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Одна из версий - техногенное загрязнение.

"Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ", - сказал Солодов журналистам в понедельник.

Еще одна версия - это следствие природных явлений.

"С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", - отметил губернатор.

По его словам, прорабатывается и версия, связанная с сейсмической активностью на полуострове, с деятельностью вулканов.

Солодов подчеркнул, что выделить какую-то из этих версий пока рано. О причинах загрязнения можно будет судить после получения результатов исследований проб, взятых специалистами с побережья Камчатки, где выявлено загрязнение. В воскресенье эти пробы самолетом доставлены в Москву. Первые результаты исследования ожидаются к полудню понедельника по московскому времени.

Как сообщалось, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива проводит проверку.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам.

В воскресенье власти региона заявили об улучшении ситуации в Авачинской бухте.