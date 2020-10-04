Более 200 кг проб с загрязненного побережья Камчатки отправлены на исследование в Москву

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пробы, взятые специалистами с побережья Камчатки, где выявлено загрязнение, в воскресенье самолетом направлены в Москву, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Это 250 килограммов груза, который в столице встретят сотрудники российских центров токсикологии, химии и биологии. Работать с материалами будут специалисты с мировым именем", - говорится в сообщении.

На исследование направлены пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков, животных, взятые утром в воскресенье с поверхности, из глубины и с береговой полосы в нескольких точках - в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, в акватории Авачинской бухты.

"Сначала нужно определить загрязняющее вещество, после этого будем выдвигать версии. По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы еще не сталкивались", - заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, слова которого приводятся в сообщении.

Солодов также призвал жителей региона при ухудшении самочувствия обращаться к медикам.

"Всем, у кого есть малейшее ухудшение здоровья, мы настоятельно рекомендуем обращаться в больницу, чтобы исключить возможные последствия", - цитирует пресс-служба губернатора.

Отмечается, что сопровождает груз в Москву вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. Ранее она заявила, что связывалась с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, который заверил, что пробам с Камчатки уделят особое внимание и проведут все исследования в кратчайшие сроки.

Как сообщалось, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке. А в Следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива проводится процессуальная проверка.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. В понедельник будут известны результаты проб воды, которые были взяты в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.