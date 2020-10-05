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ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР

ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата заняться проверкой обстоятельств загрязнения воды у берегов Камчатки, которое привело к гибели морских животных.

Материалы данной проверки, проведенной региональными следователями, "в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства", сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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По ее словам, продолжается работа криминалистов следственного управления СКР по Камчатскому краю, которые сделали заборы материалов для лабораторных исследований, в том числе взяли пробы морской воды, воздуха и песка.

"Александр Бастрыкин указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и потребовал оперативно дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно, причастных к происшествию", - подчеркнула Петренко.

ЧП на Камчатке

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

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Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке. А в управлении СКР по Камчатскому краю по сообщений СМИ о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива была начата процессуальная проверка.

Кроме того, сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении. Специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС продолжают отбор проб воды.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. В понедельник будут известны результаты проб воды, которые были взяты в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.

Александр Бастрыкин СКР Светлана Петренко Камчатка Халактырский пляж

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