ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата заняться проверкой обстоятельств загрязнения воды у берегов Камчатки, которое привело к гибели морских животных.

Материалы данной проверки, проведенной региональными следователями, "в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства", сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, продолжается работа криминалистов следственного управления СКР по Камчатскому краю, которые сделали заборы материалов для лабораторных исследований, в том числе взяли пробы морской воды, воздуха и песка.

"Александр Бастрыкин указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и потребовал оперативно дать правовую оценку действиям (бездействию) всех лиц, возможно, причастных к происшествию", - подчеркнула Петренко.

ЧП на Камчатке

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке. А в управлении СКР по Камчатскому краю по сообщений СМИ о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива была начата процессуальная проверка.

Кроме того, сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении. Специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС продолжают отбор проб воды.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. В понедельник будут известны результаты проб воды, которые были взяты в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.