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"Роскосмос" передал СК спутниковые снимки зоны загрязнения на Камчатке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские спутники отслеживают экологическую обстановку у побережья Камчатского полуострова, сообщили в "Роскосмосе".

"Несмотря на облачность, была проведена космическая съемка, результаты которой переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы", - отмечается в сообщении.

В конце сентября сёрферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, они жаловались на плохое самочувствие и химические ожоги глаз. В соцсетях появились фотографии тысяч мертвых морских животных, выброшенных на берег.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке. Управление СКР по Камчатскому краю начало процессуальную проверку.

Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении. Специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС продолжают отбор проб воды. В понедельник председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата заняться проверкой обстоятельств загрязнения воды у берегов Камчатки, которое привело к гибели морских животных.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. В понедельник будут известны результаты проб воды, которые были взяты в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.

Экологическая катастрофа на побережье Камчатки

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Роскосмос Камчатский край Халактырский пляж

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