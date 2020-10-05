Силуанов пообещал регионам 100 млрд рублей компенсации выпадающих доходов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Регионы смогут получить в 2021 году дополнительно 100 млрд рублей компенсации доходов, выпадающих из-за налоговых решений, принятых на федеральном уровне сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Сегодня в бюджете 90 млрд рублей учтено, и по итогам ваших поручений и решений госсовета мы предполагаем ко второму чтению дополнительно еще учесть 100 млрд рублей на поддержку субъектов для компенсации снижения налоговых доходов и, в первую очередь, в тех регионах, в которых это снижение происходит в результате последствий налоговых изменений", - сказал он на парламентских слушаниях по проекту бюджета в Совете Федерации.

"Изменения в бюджетной и налоговой политике, принимаемые на федеральном уровне, влияют, конечно, на экономику и бюджеты субъектов Федерации. Мы приняли решение по изменению налогового законодательства в нефтянке, и многие субъекты справедливо обеспокоены, как это коснется их бюджетов. Кроме того, изменение подходов к расчету прожиточного минимума, МРОТ также коснется бюджетов субъектов Федерации. Если посмотреть в целом чистый эффект с учетом снижения ставок страховых взносов по МСП и, соответственно, увеличению налогооблагаемой прибыли, целого ряда других налоговых новаций, о которых мы говорили, то в целом эффект незначительный - около 18 млрд рублей снижение доходов бюджетов субъектов Федерации, но география очень важна. Если говорить о последствиях изменения налогового законодательства, то в первую очередь это коснется регионов, которые имеют добычу полезных ископаемых, в первую очередь нефти, конечно, это Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ", - уточнил глава Минфина.

В министерстве понимают, что в таких регионах могут снизиться доходы. "Хотя это субъекты, достаточно финансово устойчивые и это снижение, на наш взгляд, не будет нести какие-то чрезвычайные последствия для бюджетов этих регионов, тем не менее, мы все равно предусмотрели дополнительные ресурсы для оказания точечной поддержки субъектам РФ, которые будут нуждаться в федеральной поддержке", - сказал Силуанов.

Предложенные Минфином изменения налога на дополнительный доход (НДД) ударят по нефтегазовой отрасли, компании могут начать сворачивать проекты и увольнять людей, предупреждал в сентябре губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. О последствиях для бюджетов регионов также предупреждали в "Газпром нефти".