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Потери концертной отрасли в России оценены в 30 млрд рублей

Компании боятся строить планы на 2021 год

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU -Потери частных концертных агентств в России из-за пандемии коронавируса превысили30 млрд рублей, считает глава компании SAV Entertainment Надежда Соловьева.

Экономический кризис

По ее словам, доходы частного сектора, по данным билетных операторов, оценивались примерно в 40 млрд рублей в год, отрасль сейчас работает максимум на 5-7%, следовательно, ее потери превысят 30 млрд рублей.

Игроки рынка рассчитывали, что бизнес восстановится осенью, но этого не произошло.

"Сейчас мы понимаем, что при нынешней ситуации он возродится никак не раньше следующего года - весны - лета", - сказала Соловьева.

Она уточнила, что большие концерты иностранных артистов переносятся на весну следующего года и более позднее время, а выступления на стадионных площадках возможно не раньше мая, в то время, как концерты российских артистов планируются и в ближайшее время. В индустрии работает более тысячи компаний, занято около полумиллиона человек, поэтому она колоссально нуждается в помощи, подчеркнула Соловьева.

Президент концертного холдинга Berin Iglesias Art Максим Берин сообщил, что отрасль "с сомнением смотрит на 2021 год, стараются планировать на 2022-2023 год".

По словам президента группы компаний NCA Михаила Шурыгина, "трагедия заключается в том, что никто не может предвидеть выход из сложившейся ситуации". По его оценке, "порядка 30-40% промоутерских компаний прекратят свое существование или превратится во что-то другое", в то время, как крупные игроки рынка справятся и выйдут из сложившейся ситуации.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 27 января – 05 октября 2020 годаЭкономический кризис
SAV Entertainment Надежда Соловьева коронавирус Berin Iglesias NCA

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