Башмет заразился коронавирусом

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщил его администратор Дмитрий Гринченко. По его словам, музыкант "чувствует себя вполне нормально".

В Русском концертном агентстве уточнили, что Башмет "проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену".

Из-за болезни Башмета на концертах турне Всероссийского юношеского симфонического оркестра по городам России его будет заменять Фредди Кадена (Эквадор).

1 октября состоится концерт в Санкт-Петербургской Филармонии, 2 октября - в Казани. Завершится тур оркестра большим концертом 4 октября в "Зарядье".

Башмет - российский альтист, дирижер, педагог, общественный деятель. Он лауреат многочисленных наград, в том числе Государственной премии СССР и четырех Государственных премий Российской Федерации, а также премии "Грэмми".