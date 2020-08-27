В Германии крупные мероприятия запретят до конца года из-за коронавируса

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство Германии планирует из-за пандемии запретить крупные мероприятия, концерты, фестивали и народные гуляния по меньшей мере до 31 декабря, сообщает dpa. Исключение будет допускаться только для регионов с низким количеством зараженных.

Ожидается, что в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит это с премьер-министрами 16 федеральных земель, и в результате будет принято окончательное решение.

Ранее стало известно, что власти Берлина запретили в ближайшие выходные акции протеста против карантинных мер. Объявляя это решение, представитель Сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель завил, что ограничения направлены "не против свободы собраний, а для защиты от инфекции". По его словам, чиновники не уверены, что демонстранты будут соблюдать нормы социального дистанцирования.

Организаторы акции назвали запрет политическим и пообещали оспорить его в суде. Они намеревались собрать в Берлине около 20 000 человек.

Такие акции в Берлине уже проходили. 1 августа на подобный митинг пришли тысячи людей. Ее пришлось досрочно прервать, поскольку участники отказались надевать маски и держаться на расстоянии полутора метров друг от друга.

По данным счетчика Worldometer, в Германии с начала пандемии подтверждено 239 000 случаев заражения коронавирусом, 9352 заболевших умерли.