Песков заявил, что не слышал о планах вернуть в РФ режим самоизоляции

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал никаких обсуждений возвращения режима изоляции из-за коронавируса.

"Я не слышал, чтобы шли какие-то обсуждения на этот счет. Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших являются весьма серьезным поводом, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас. Что касается локдауна, то я не слышал таких обсуждений", - сказал Песков журналистам.

Таким образом он ответил на вопрос, обсуждается ли в Кремле возможность введения в РФ режима изоляции из-за роста числа заболевших коронавирусом.

"Это должно обсуждаться не в Кремле, а в правительственном штабе (по коронавирусу - ИФ). Все-таки это главный орган", - отметил он.

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил журналистам, что в Кремле не знают о планах ввести режим самоизоляции в Москве через две недели в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

В ходе общения с представителями прессы Пескова спросили, известно ли что-нибудь в Кремле о возможных планах ввести в Москве режим самоизоляции через две недели, "если не будет падать число больных".

"Нет, неизвестно", - сказал Песков. При этом, отметив транспарентность работы московских властей, он предложил адресовать этот вопрос им.

Ситуация с коронавирусом в России

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 10 888 новых случаев в 84 регионах, из них на Москву пришлись 3 537, сообщил ранее в понедельник оперативный штаб.

Рост числа случаев СOVID-19 в России отмечается с начала сентября, когда суточный прирост превысил отметку в пять тысяч. К 19 сентября показатели достигли шеститысячной отметки впервые с июля, 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев, 28 сентября - в восемь тысяч. Первые дни октября, впервые с мая, были отмечены приростом сначала в девять тысяч, а затем в десять тысяч случаев в сутки.