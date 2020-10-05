Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:50Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 076 026+173 379

Песков заявил, что не слышал о планах вернуть в РФ режим самоизоляции

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал никаких обсуждений возвращения режима изоляции из-за коронавируса.

"Я не слышал, чтобы шли какие-то обсуждения на этот счет. Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших являются весьма серьезным поводом, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас. Что касается локдауна, то я не слышал таких обсуждений", - сказал Песков журналистам.

Таким образом он ответил на вопрос, обсуждается ли в Кремле возможность введения в РФ режима изоляции из-за роста числа заболевших коронавирусом.

"Это должно обсуждаться не в Кремле, а в правительственном штабе (по коронавирусу - ИФ). Все-таки это главный орган", - отметил он.

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил журналистам, что в Кремле не знают о планах ввести режим самоизоляции в Москве через две недели в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

В ходе общения с представителями прессы Пескова спросили, известно ли что-нибудь в Кремле о возможных планах ввести в Москве режим самоизоляции через две недели, "если не будет падать число больных".

"Нет, неизвестно", - сказал Песков. При этом, отметив транспарентность работы московских властей, он предложил адресовать этот вопрос им.

Ситуация с коронавирусом в России

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 10 888 новых случаев в 84 регионах, из них на Москву пришлись 3 537, сообщил ранее в понедельник оперативный штаб.

Рост числа случаев СOVID-19 в России отмечается с начала сентября, когда суточный прирост превысил отметку в пять тысяч. К 19 сентября показатели достигли шеститысячной отметки впервые с июля, 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев, 28 сентября - в восемь тысяч. Первые дни октября, впервые с мая, были отмечены приростом сначала в девять тысяч, а затем в десять тысяч случаев в сутки.

Хроника 09 января – 05 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус Москва

Новости по теме

Новости
Экологическая катастрофа на Камчатке

В пробах воды с Камчатки не нашли превышения вредных веществ

Минпросвещения опровергло планы перевода школ на удаленку

Минпросвещения опровергло планы перевода школ на удаленку
Пандемия коронавируса

Школы в Москве переведут на удаленку

Школы в Москве переведут на удаленку
Пандемия коронавируса

В Удмуртии допустили введение COVID-ограничений, аналогичных весенним

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 11 тысячам

Число случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 11 тысячам
Пандемия коронавируса

Крым второй раз с начала октября обновил антирекорд по COVID-19

Экологическая катастрофа на Камчатке

ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР

ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР
Пандемия коронавируса

Омский губернатор заразился коронавирусом

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Экологическая катастрофа на Камчатке

Эксперт назвал срок восстановления экосистемы Авачинского залива

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');