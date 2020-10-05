Число случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 11 тысячам

В Москве выявлены больше 3,5 тысяч новых случаев заражения

Фото: Reuters

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 10 888 новых случаев в 84 регионах, из них на Москву пришлись 3 537, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Рост числа случаев СOVID-19 в России отмечается с начала сентября, когда суточный прирост превысил отметку в пять тысяч. К 19 сентября показатели достигли шеститысячной отметки впервые с июля, 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев, 28 сентября - в восемь тысяч. Первые дни октября, впервые с мая, были отмечены приростом сначала в девять тысяч, а затем в десять тысяч случаев в сутки.

За сутки умерли 117 человек, выздоровел 3 181 пациент. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрированы 1 млн 225 тыс. 889 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Количество выписанных за весь период составило 982 324 человека, число летальных исходов достигло 21 475.

Заболеваемость в регионах

В Москве по-прежнему наиболее высокие показатели по приросту случаев заражения. За последние сутки 913 человек были выписаны, 27 скончались.

Еще 407 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 339 - в Московской области, 244 - в Ростовской области, 198 - в Нижегородской области, 182 - в Воронежской области, 179 - в Архангельской области, 175 - в Свердловской области, 173 - в Кемеровской области, 159 - в Ханты-Мансийском АО, 149 - в Ставропольском крае, по 145 - в Ульяновской области и Ямало-Ненецком АО, 135 - в Саратовской области, 132 - в Волгоградской области, по 117 - в Удмуртии и Оренбургской области.

По 111 случаев заражения выявлены в Мурманской и Самарской областях, 110 - в Коми, 108 - в Иркутской области, 106 - в Томской области, 104 - в Алтайском крае и 103 - в Крыму. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.