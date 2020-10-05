Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 076 026+173 379

Число случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 11 тысячам

В Москве выявлены больше 3,5 тысяч новых случаев заражения

Число случаев COVID-19 в России за сутки приблизилось к 11 тысячам
Фото: Reuters

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 10 888 новых случаев в 84 регионах, из них на Москву пришлись 3 537, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Рост числа случаев СOVID-19 в России отмечается с начала сентября, когда суточный прирост превысил отметку в пять тысяч. К 19 сентября показатели достигли шеститысячной отметки впервые с июля, 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев, 28 сентября - в восемь тысяч. Первые дни октября, впервые с мая, были отмечены приростом сначала в девять тысяч, а затем в десять тысяч случаев в сутки.

За сутки умерли 117 человек, выздоровел 3 181 пациент. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрированы 1 млн 225 тыс. 889 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Количество выписанных за весь период составило 982 324 человека, число летальных исходов достигло 21 475.

Заболеваемость в регионах

В Москве по-прежнему наиболее высокие показатели по приросту случаев заражения. За последние сутки 913 человек были выписаны, 27 скончались.

Еще 407 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 339 - в Московской области, 244 - в Ростовской области, 198 - в Нижегородской области, 182 - в Воронежской области, 179 - в Архангельской области, 175 - в Свердловской области, 173 - в Кемеровской области, 159 - в Ханты-Мансийском АО, 149 - в Ставропольском крае, по 145 - в Ульяновской области и Ямало-Ненецком АО, 135 - в Саратовской области, 132 - в Волгоградской области, по 117 - в Удмуртии и Оренбургской области.

По 111 случаев заражения выявлены в Мурманской и Самарской областях, 110 - в Коми, 108 - в Иркутской области, 106 - в Томской области, 104 - в Алтайском крае и 103 - в Крыму. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

Хроника 09 января – 05 октября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Крым второй раз с начала октября обновил антирекорд по COVID-19

ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР

ЧП с гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат СКР
Пандемия коронавируса

Омский губернатор заразился коронавирусом

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Эксперт назвал срок восстановления экосистемы Авачинского залива

Камчатгидромет не обнаружил нефтепродуктов на Халактырском пляже Камчатки

Камчатгидромет не обнаружил нефтепродуктов на Халактырском пляже Камчатки

Специалисты рассматривают три причины загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке

Замглавврача петербургской больницы угрожал пистолетом в супермаркете

Что произошло за день: воскресенье, 4 октября

РФ и США проведут новые консультации по стратегической стабильности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');