В Ульяновске отрицают перевод всех школ на удаленку

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - У властей Ульяновской области нет планов перевести все школы региона на дистанционное обучение после двухнедельных каникул, сообщили в областном Министерстве просвещения. Пока предполагается, что после каникул дети будут учиться очно.

"Все решения будут приниматься после 18 октября (окончания каникул. - ИФ.) в зависимости от эпидобстановки в регионе", - сказал представитель министерства.

В школах к началу каникул снизилось число заболевших детей, добавил он.

Во время каникул для школьников проведут дистанционно программы по дополнительному образованию. Также министерство собирается повторить летний "проект онлайн-вожатых", который запускали из-за того, что летние лагеря не работали.

Ранее замминистра просвещения Виктор Басюк сказал, что школы в Москве, Ульяновской области и на Сахалине переведут на удаленку.

"Сегодня принято решение пока по 3 регионам, но прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня - это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация - это Москва", - сказал он. По его словам, даты перевода на удаленку определят власти регионов.

"Решение об изменении формата обучения принимают регионы в зависимости от ситуации, которая складывается или в конкретном регионе, или в конкретном муниципалитете", - отметил замминистра.

В пресс-службе Минпросвещения затем заявили, что такие решения не принимались.