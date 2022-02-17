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Премьер-министр Дагестана ушел в отставку

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ об отставке Абдулпатаха Амирханова с поста главы правительства республики. В документе указано, что Амирханов подал заявление об уходе по собственному желанию", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы республики.

Тем же указом Меликов возложил обязанности председателя правительства в качестве врио на Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Амирханов возглавлял кабинет министров Дагестана с декабря 2020 года. Абдулмуслимов с 25 июля 2019 года занимал пост зампреда правительства региона.

Дагестан Сергей Меликов Абдулпатах Амирханов Абдулмуслим Абдулмуслимов

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