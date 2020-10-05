Четвертый бизнесмен из "списка Титова" осужден условно по делу об обналичивании

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении четвертого участника "списка Титова", предпринимателя Алексея Кузнецова, признанного виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"5 октября Ленинский районный суд вынес приговор, назначив всем фигурантам дела условный срок наказания в три года. Гособвинитель на процессе настаивал на реальном заключении той же продолжительности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Алексей Кузнецов, не имея лицензии на осуществление банковских операций, создал в Ростове-на-Дону организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц. Участники группы зарегистрировали в ФНС компании ООО "КЦ АГРО-ИНФОРМ" и ООО "Альянс-Агро". В январе-марте 2017 года от заказчиков незаконных операций - ООО "ЮГПРОДУКТ" и ООО "Международная зерновая компания-Юг" - на расчетные счета созданных компаний поступило более 96 млн рублей, позже, по мнению следователей, обналиченные или перечисленные транзитом на другие счета.

При этом защита предпринимателя настаивала на том, что это была обычная хозяйственная деятельность, связанная с продажей сельхозпродукции.

"Сам Кузнецов заявлял, что результатом преследования стало разграбление компании, владеющей элеватором и линиями по производству продуктов питания с годовым оборотом более 10 млрд рублей. Более трёхсот работников уволены", - также отмечается в сообщении.

В отношении Кузнецова возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил всем фигурантам уголовного дела (участникам организованной группы - ИФ) три года условно.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года четвертый участник "списка Титова", предприниматель Алексей Кузнецов, обвиняемый по делу о незаконной банковской деятельности, вернулся в Россию, в качестве меры пресечения для него избрана подписка о невыезде.

Ранее Титов обратился к президенту РФ с предложением рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в Россию из-за границы. Президент отдал силовым ведомствам поручение рассмотреть инициативу бизнес-омбудсмена. Алексей Кузнецов стал четвертым фигурантом "лондонского списка" предпринимателей, скрывшихся от правосудия за рубежом, но позже вернувшихся в Россию.