Возможной причиной ЧП на Камчатке назвали полигон ядохимикатов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На Камчатке группа специалистов прибыла на полигон ядохимикатов, чтобы выяснить - может ли он быть причиной отравления акватории у берегов полуострова, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Солодова.

Солодов отметил, что вблизи Козельского полигона ядохимикатов представителям контрольных органов предстоит обследовать и приток реки Налычева, впадающей в акваторию Авачинской бухты.

"Также к нам в информационный центр приходили видео по одному из притоков реки Налычево: туда тоже сейчас вездеходами добираются представители контрольных органов", - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что выявлением отравляющего вещества занимаются специалисты по сейсмике, по водным объектам, по географии, другие группы.

"Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем. Мы можем только предполагать, что могло так отразиться на экологии, по тому, как выглядит бентос (существа, обитающие на дне водоема - ИФ), организмы, выбросы и так далее. Это косвенные свидетельства", - сказал Солодов. Он добавил, что над решением этого вопроса работают специалисты региональных и федеральных структур.

Кроме того, губернатор поручил организовать проверку двух хозяйствующих субъектов, которые потенциально могли оказать такое воздействие - Камчатский водоканал и "Камчатскэнерго".

Экологическое ЧП на Камчатке

Козельский полигон ядохимикатов находится рядом с одноименным вулканом примерно в 35 км от Петропавловска-Камчатского. По данным из открытых источников, на законсервированном в 2010 году могильнике хранится более 100 тонн ядохимикатов и пестицидов, в том числе около 20 тонн соединений мышьяка, захороненных с 1979 по 1982 годы.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга "Snowave Surf School" Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока. По данным Минприроды РФ, расширенный анализ проб воды с тихоокеанского побережья Камчатки завершится к 8 октября.

Пока специалисты рассматривают три версии причин случившегося: техногенное загрязнение; природные явления, например, воздействие токсичных микроводорослей, и версия, связанная с сейсмической активностью на полуострове, с деятельностью вулканов.