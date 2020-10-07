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Эконадзор не нашел источников загрязнения на военном полигоне на Камчатке

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники экологического надзора проверили Радыгинский военный полигон в пригороде Петропавловска-Камчатского неподалеку от Халактырского пляжа. Источников загрязнения там не нашли, заявила пресс-служба правительства Камчатского края.

Экологическая катастрофа на Камчатке

В отличие от Козельского полигона, здесь нет захоронений опасных ядохимикатов, объяснил через пресс-службу руководитель инспекции государственного экологического надзора региона Валерий Симаков.

По его словам, на полигоне расквартировываются военные и проводятся стрельбы. На его территории даже нет складов горюче-смазочных материалов, поскольку военные приезжают туда только на день-два.

"Других помещений для ядохимикатов или хранения других опасных веществ, которые могли бы являться причиной заражения Халактырского пляжа здесь нет", – добавил Симаков.

Полигоны Камчатки проверяют в поисках причины массовой гибели морских животных у тихоокеанского побережья Камчатки. Сейчас специалисты исследуют побережье и отбирают пробы воды, почвы и биоматериала. 6 октября Козельский полигон проверили сотрудники Росприроднадзора, прокураторы, экологического надзора края и Следственного комитета.

Вице-премьер региона Роман Василевский заявил 7 октября, что работы по отбору проб продолжаются, проверяются даже самые маловероятные версии, и назвал беспрецедентными меры по поиску источника загрязнения.

По его словам, все отобранные на анализ пробы распределяют на несколько частей и направляют в разные лаборатории страны для получения максимально независимой и объективной оценки. Кроме того, в последние дни изменился механизм отбора проб воды: пробы теперь берут не только с поверхности, но с разных глубин.

Экологическая катастрофа на побережье Камчатки

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Хроника 03 – 07 октября 2020 годаЭкологическая катастрофа на Камчатке
Камчатка Роман Василевский Козельский полигон Радыгинский полигон Халктырский пляж

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