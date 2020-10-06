Правозащитники РФ призвали не превращать обыски в средство запугивания

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Движения "Открытая Россия", "Мемориал" и "Общественный вердикт" в день похорон покончившей с собой нижегородской журналистки Ирины Славиной призвали власти обратить внимание на нарушения при проведении обысков.

В распространенном во вторник заявлении организаций говорится, что трагедия в Нижнем Новгороде "заставляет пристально взглянуть на то, как проводятся обыски, - и у гражданских активистов, и у людей, далеких от политики". "Обыск превращен из инструмента расследования преступления в способ силового и психологического давления", - подчеркнули правозащитники.

В нем отмечается, что Уголовно-процессуальный кодекс регламентирует основания и порядок проведения обыска, устанавливая необходимость судебного разрешения на проведение обыска в жилище. Однако обыск без судебного разрешения допускается "в исключительных случаях", что в итоге приводит к увеличению числа таких ситуаций, считают авторы заявления.

"К месту проведения обыска не допускают адвокатов. Людям, у которых проводят обыск, не разъясняют их процессуальные права. В качестве понятых выступают практиканты из следственных органов и иные связанные со следователем лица", - подчеркивают авторы обращения. В итоге сам обыск в таком формате превращается в средство запугивания, считают активисты.

Ирина Славина 2 октября покончила с собой у здания нижегородской полиции. Следственное управление СКР по региону организовало доследственную проверку по факту инцидента.

Накануне своей смерти Славина сообщала о проведенном в ее квартире обыске. Как заявил "Интерфаксу" исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, обыск у Славиной был проведен по делу, связанному с этой организацией, к которой журналистка не имела отношения. В следственном управлении СКР по Нижегородской области считают, что самоубийство Славиной не связано с проведением у нее обыска.