Сотни нижегородцев пришли проститься с журналисткой Славиной

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сотни людей пришли в Дом ученых в Нижнем Новгороде проститься с главным редактором издания "Koza.press" Ириной Славиной, которая покончила с собой у здания региональной полиции 2 октября. Как передает корреспондент "Интерфакса", к гробу выстроилась длинная очередь.

Тело журналистки находится в актовом зале на сцене, в закрытом белом гробу. На экране рядом показывают черно-белые фотографии Славиной. Люди подходят к микрофону и высказывают слова соболезнования.

В зале много журналистов, съемочных групп.

На месте гибели Славиной - у здания ГУ МВД Нижегородской области - возник стихийный мемориал, куда люди приносят цветы, свечи и фотографии. Возле него дежурят сотрудники полиции.

Славина покончила с собой на лавочке у здания полиции, оставив предсмертный пост в фейсбуке: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

1 октября в 6 часов утра к ней домой пришли с обыском 12 человек, готовые ломать дверь. По ее словам, у нее и ее домочадцев забрали всю технику и носители информации, включая блокноты. Обыск у нее провели по делу о деятельности нежелательной для России организации.

Как уточнил исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, обыск у Славиной провели по делу, связанному с этой организацией, к которой журналистка не имела никакого отношения. В управлении СКР по Нижегородской области заявили, что гибель Славиной и обыск связывать нельзя, поскольку по делу она проходила только как свидетель.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что будет добиваться контроля на самом высоком уровне обстоятельств, приведших к гибели журналистки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что смерть Славиной - не вопрос повестки Кремля, и выразил надежду, что Никитин выполнит обещание и во всем разберется.