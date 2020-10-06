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Глава группы "Ташир" заявил, что остановить войну в Карабахе может только Россия

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Только Россия имеет право и может прекратить кровопролитие и остановить войну в Нагорном Карабахе, считает глава группы компаний "Ташир" и президент "Aссоциации армянских предпринимателей России" Самвел Карапетян.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В сложившейся ситуации именно президент Владимир Путин "способен сделать то многое в отношении карабахского конфликта, что сможет стать определяющим в будущем Нагорного Карабаха", убежден предприниматель.

По его словам, Россия, как и прежде, остается "единственным гарантом спокойствия в регионе": "Можно сколь угодно долго сохранять иллюзии относительно того, что вмешательство каких-либо иных сил способно помочь в решении конфликта в Карабахе, однако очевидно, что лишь российские миротворческие усилия в состоянии прекратить войну".

Чем быстрее это поймут сторонники разрешения конфликта, тем скорее удастся перейти к мирным переговорам и избежать новых потерь, считает Карапетян.

Днем ранее с призывом к Путину вмешаться в ситуацию обратился основатель инвесткомпании "Тройка Диалог" Рубен Варданян.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 06 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Нагорный Карабах Владимир Путин Азербайджан Ташир Самвел Карапетян Рубен Варданян

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