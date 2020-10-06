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Вторая COVID-вакцина центра "Вектор" прошла доклинические испытания

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вторая вакцина от коронавируса - на основе рекомбинантного штамма вируса везикулярного стоматита - прошла этап доклинических испытаний на животных, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Там отметили, что о сроках производства пока говорить рано, так как препарат не прошел все необходимые исследования. Говоря об особенностях вакцины, в "Векторе" сообщили, что "она базируется на безопасном рекомбинантном вирусном векторе, который при инокуляции обеспечивает внутриклеточный синтез компонентов вируса SARS-CoV-2, тем самым индуцируя формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа".

Там уточнили, что вакцина центра "Вектор" "ЭпиВакКорона", которая до середины октября должна получить регистрацию для начала масштабных пострегистрационных исследований, "относится к синтетическим пептидным вакцинам, вакцина на основе рекомбинантного вируса - к векторным".

"Различия заключаются в целевой группе и кратности введения. Наличие нескольких вакцинных платформ позволяет сделать профилактику COVID-19 более гибкой", - отметили в "Векторе".

В "Векторе" отметили, что наличие не одной, а нескольких вакцин является преимуществом. "О том, какую нишу сможет занять вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, можно будет сказать после завершения всех необходимых исследований", - подчеркнули там.

Первой российской вакциной стала разработка Института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. В настоящее время она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" векторного действия разработана ГНЦ "Вектор", ожидается, что к 15 октября вакцина получит регистрацию. Пострегистрационные исследования на 30 тыс. добровольцах должны начаться в ноябре. Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет.

Центр имени Чумакова разработал свою вакцину. Это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.

Хроника 09 января – 06 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Вектор коронавирус

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