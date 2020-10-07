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Правоохранительные органы РФ не нашли оснований для уголовного дела по случаю с Навальным

Правоохранительные органы РФ не нашли оснований для уголовного дела по случаю с Навальным
Самолет в Томске, из которого Алексей Навальный отправился в реанимацию
Фото: Reuters

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы РФ по-прежнему не видят оснований для возбуждения уголовного дела в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Он не уточнил завершена ли доследственная проверка, начатая транспортной полицией сразу после госпитализации оппозиционера и каковы ее результаты.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по данному вопросу.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России. В минувший вторник ОЗХО заявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Хроника 20 августа – 07 октября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный

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