МИД ФРГ заявил, что слышит от России по делу Навального лишь абсурдные упреки

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - РФ пока не дала никаких разъяснений по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, были только абсурдные упреки, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"До сих пор, по нашим данным, не было никаких разъяснений (России) по этому делу", - сказал Маас в среду в бундестаге.

По его словам, до сих пор со стороны России звучали лишь "абсурдные упреки к Германии и ОЗХО".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду заявил, что какие-либо работы, связанные с химическим оружием, в России исключены, "в силу того, что Россия является участницей соответствующих конвенций о запрещении химического оружия".

Во вторник Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. По мнению экспертов организации, яд в организме Навального похож на два типа "Новичка", внесенных в список.

Результаты проверки ОЗХО соответствуют тем, "которые уже были получены в специальных лабораториях в Германии, Швеции и Франции", заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия и разместить их в открытом доступе.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее говорила, что как только будут получены выводы ОЗХО по Навальному, Евросоюз выработает совместный ответ Москве на случившееся. Она призывала российскую сторону провести собственное расследование и разъяснить Западу, что произошло.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, считает, что работа организации становится все более политизированной. Россия будет считать провокацией заявления об отравлении Навального боевым отравляющим веществом, пока их авторы не представят вещественные доказательства и не согласятся на переговоры.