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"Сургутнефтегаз" продал со своего баланса 1,1 млн обыкновенных акций

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" 6 октбяря продал со своего баланса 1 079 979 обыкновенных акций. Компания сообщила, что это было сделано по решению совета директоров от 5 октября.

Контрагент в сообщении о продаже не указан, не раскрыта и сумма сделки. Ранее сообщалось, что цена сделки должна быть не ниже рыночной.

На балансе компании скопились казначейские акции по итогам процесса сбора прежде бесхозяйных акций.

В конце 2019 года на фоне взлета своих котировок "Сургутнефтегаз" активизировал борьбу за бесхозяйные акции и подал несколько судебных исков о зачислении на свой баланс таких бумаг. Одним из первых приобретений в октябре 2019 года стал пакет в 19 100 обыкновенных акций. Летом 2019 года суд признал бесхозными этот пакет акций "Сургутнефтегаза", прежде принадлежавший Акционерному коммерческому агропромышленному строительному банку (ОАО "АСБ-банк"). АСБ-банк был ликвидирован в мае 2010 года после банкротства.

Сургутнефтегаз АСБ-банк

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