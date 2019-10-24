В "Сургутнефтегазе" отказались комментировать взлет котировок

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В "Сургутнефтегазе" не стали комментировать взлет котировок акций компании, который в среду достигал 15% на максимуме и начался без видимых причин.

Рост цены бумаг "Сургута" начался во второй половине дня среды. Вырос также оборот торгов. На пике цена акций достигала 42,8 рубля, это максимум с 3 сентября. К концу торговой сессии рост котировок скорректировался до 9,38% с уровня закрытия вторника. Оборот торгов по итогам дня составил 8,87 млрд рублей - это максимальный показатель с 4 сентября.

Утром в четверг 24 октября обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" сначала подорожали почти на 3%, до 41,7 рубля, затем котировки скорректировались до уровня чуть выше 40 рублей за бумагу. При этом обыкновенные акции стоят на 1 рубль дороже, чем привилегированные, это нестандартная для компании ситуация.

Опрошенные участники рынка считают, что скачки котировок "Сургута" будут продолжаться, пока не появится ясности с планами компании в отношении возможного выкупа акций, спекуляции о котором возникают в последние несколько месяцев.

"Интерфакс" направил в "Сургутнефтегаз" официальный запрос о причинах взлета котировок, о целях создания компании "Рион" и перспективах выкупа акций. В компании на эти вопросы не ответили.

Предыдущий рост акций компании был отмечен в конце августа на новости о том, что компания создала дочернюю структуру ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Уставный капитал "Риона" составил 10 млн рублей. Это вызвало предположения, что "Сургутнефтегаз" может начать инвестировать свои финансовые накопления или даже объявить о выкупе собственных бумаг. С 29 августа по 4 сентября взлет обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" достигал 40%, "префов" - 20%.

После этого на рынке произошла отрицательная коррекция, которую вызвали заявления главы "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова о том, что взрывной рост котировок спровоцировали спекулянты. Он отметил, что структуры, подобные "Риону", создают многие компании. "Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций... продать подороже. Это их вопросы, это они подогревают... У нас есть дочерние предприятия, где надо тоже управлять.... И другие финансовые активы, которые мы имеем, надо более грамотно ими управлять", - сказал он.

Через некоторое время после этого заявления активные покупки акций "Сургутнефтегаза" возобновились и продолжались уже в сентябре. В итоге в какой-то момент привилегированные и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" пришли к паритету впервые с декабря 2017 года.

Затем Богданов назвал выдумкой журналистов предположение о buyback "Сургутнефтегаза". Котировки компании после этого сразу начали снижаться.